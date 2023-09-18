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15:00, 18 сентября 2023 года Приемка дворов завершается в Орле Еще две территории комиссия приняла в Межевом переулке.



Фото: пресс-служба мэрии Орла

В областной столице завершается приемка дворовых территорий, благоустроенных в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Проверку на качество 17 сентября прошли два объекта в Межевом переулке. В состав комиссии вошли первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров, представители заказчика, подрядчика и жители.



– Все сделано качественно и достойно. Самая главная оценка – оценка жителей. Больших замечаний с их стороны не было, а все пожелания устранялись подрядчиком во время работы, - отметил Вадим Ничипоров.



Также первый заместитель мэра сообщил, что реализация нацпроекта в 2023 году выполнена успешно. Больших нарушений по качеству и срокам не было.





Сергей Силаев



