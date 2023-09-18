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13:15, 18 сентября 2023 года В Орле открылась фотовыставка с историями маленьких героев Донбасса Представлено десять фотографий ребят с непростыми судьбами.



Фото: пресс-служба администрации города Орла

У каждого из десяти ребят за спиной потери. Некоторые остались сиротами, которые непросто вынести и взрослому человеку.



– Кто-то из них остался сиротой, кто-то столкнулся с таким ужасом, что ему приходится заново учиться жить в нашем мире, а кто-то нашел свое предназначение и сам стал спасать других, - рассказали в пресс-службе мэрии Орла.



Выставка бесплатна и открыта для всех желающих на Бульваре Победы рядом с краеведческим музеем.



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Сергей Силаев



