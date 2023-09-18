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11:30, 18 сентября 2023 года В Дмитровском районе готовятся к богатому урожаю яблок В муниципалитете заложили интенсивные сады.







Уже через три года планируют собрать хороший урожай. На инвестиционный проект, разбитый на три этапа, выделено более миллиарда рублей.



Первый этап - посадка яблоневого сада на 900 гектаров запланирована на 2022-2026 годы, второй - строительство фруктохранилища на 2026-2027 годы. Перерабатывающий завод будут возводить в 2027-2029 годах, строительство станет третьим этапом инвестиционного проекта.



Что уже реализовано, какие сорта выбрали специалисты и что в планах, расскажет Татьяна Тимохина.















Татьяна Тимохина



