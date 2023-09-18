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11:00, 18 сентября 2023 года Под Орлом водитель на "Дэу Нексия" сбил пешехода на нерегулируемом переходе Девушке пришлось обратиться в больницу.



Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

37-летний водитель 16 сентября в 17.50 двигался по дороге "Орел-Брянск-Смоленск" в сторону Брянска. На 16-м километре трассы он не уступил дорогу пешеходу, которая двигалась по нерегулируемому переходу.



Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, переход обозначен знаками и разметкой. Водитель допустил наезд на 22-летнюю девушку.



В результате пострадавшая получила телесные повреждения и самостоятельно обратилась в областную больницу. Ее отпустили домой после оказания помощи.





Сергей Силаев



