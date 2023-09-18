Под Орлом водитель на "Дэу Нексия" сбил пешехода на нерегулируемом переходе
Девушке пришлось обратиться в больницу.
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
37-летний водитель 16 сентября в 17.50 двигался по дороге "Орел-Брянск-Смоленск" в сторону Брянска. На 16-м километре трассы он не уступил дорогу пешеходу, которая двигалась по нерегулируемому переходу.
Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, переход обозначен знаками и разметкой. Водитель допустил наезд на 22-летнюю девушку.
В результате пострадавшая получила телесные повреждения и самостоятельно обратилась в областную больницу. Ее отпустили домой после оказания помощи.