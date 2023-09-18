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10:00, 18 сентября 2023 года

Орловский офицер рассказал о ранении на фронте

Боец СВО уже прошел лечение в госпитале и готовится к отъезду на передовую.



С офицером с позывным "Музыка" Юлия Айданова - руководитель отряда "Сила в Правде" познакомилась полтора года назад. Благодаря ей на Орловщине молодой человек встретился с отцом. Они не виделись полгода, лишь изредка офицер выходил на связь с родными.

На встречу пригласили тогда и нашу съемочную группу. Был "Музыка" и в студии нашей телерадиокомпании, рассказывал о положении на фронте о том, как бойцы справляются со страхом в бою, как обустраивают быт на передовой.

Два месяца назад офицер был ранен под Артемовском, прошел лечение в госпитале. Сейчас находится в отпуске, готовится к отъезду на передовую. Но прежде чем отправиться на фронт, заехал в Орел повидаться с друзьями, а также дал интервью корреспонденту ГТРК "Орел" Марии Семак.



Мария Семак
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