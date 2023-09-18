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9:00, 18 сентября 2023 года

Юные орловские казаки поучаствовали в военно-полевых сборах

Мероприятие организовало командование бригады Катукова совместно с казачьим обществом.

Фото: соцсети Черкасской СОШ

Юные казаки из Черкасской средней школы Кромского района 16 сентября приняли участие в военно-полевых сборах "На границе с диким полем-2023". Сборы организовало командование бригады Катукова совместно с казачьим обществом.

С ребятами работали опытные инструкторы, участвовавшие в специальной военной операции. Знания, навыки и умения, приобретенные ребятами, отвечают самым передовым требованиям к ведению современного боя.

Тактика, беспилотные летательные аппараты, современное стрелковое вооружение, минно-взрывное дело, медицинская подготовка, РХБЗ - лишь часть пройденных нашими учениками учебных точек. Наши казаки получили незабываемые впечатления и ценные знания в области допризывной подготовки, - сообщается в соцсетях Черкасской средней школы.






Сергей Силаев
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