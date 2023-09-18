В Орле откроется выставка белгородского фотохудожника Игоря Горелика
Экспозицию представят в краеведческом музее.
Фото: департамент культуры региона
В Орловском краеведческом музее 19 сентября в 15.00 откроется фотовыставка белгородского фотохудожника Игоря Горелика. Мастер уже известен орловскому зрителю. Серия посвящена работе Белгородского Государственного музея народной культуры.
Как сообщили в департаменте культуры Орловской области, фотоснимки будут интересны любителям старины и знатокам этнографии. На открытии научный сотрудник музея из Белгорода прочитает лекцию. Выставка будет открыта до 15 октября 2023 года.