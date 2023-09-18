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7:00, 18 сентября 2023 года

Орловцам рассказали рецепт творожной запеканки

Секрет приготовления раскрыла кондитер Наталья Кубрина.


Делимся с вами рецептом творожной запеканки.

Для приготовления понадобится: творог брикетный - 500 гр, крахмал кукурузный - 50 гр +1ст.л для обваливания ягод, яйцо - 4 шт, молоко - 110 мл, сахар - 25 гр, ванилин, щепотка соли, вишня (можно взять черную смородину, чернику, бруснику, клубнику).

В чаше блендера соединить творог, крахмал, молоко, желтки, ванилин, сахар, щепотку соли и взбить до однородности.

Отдельно взбить белки до устойчивых пиков. В 2-3 подхода аккуратно вмешать белки в творожную массу.

Замороженную вишню обвалять в крахмале. Творожную массу переложить в форму, сверху выложить ягоды. Выпекать при температуре 180° - 35-40 мин.

Затем дать остыть запеканке в духовом шкафу, после убрать на ночь в холодильник.

 




Александра Бахтина
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