Главная » Новости



7:00, 18 сентября 2023 года Орловцам рассказали рецепт творожной запеканки Секрет приготовления раскрыла кондитер Наталья Кубрина.





Делимся с вами рецептом творожной запеканки.

Для приготовления понадобится: творог брикетный - 500 гр, крахмал кукурузный - 50 гр +1ст.л для обваливания ягод, яйцо - 4 шт, молоко - 110 мл, сахар - 25 гр, ванилин, щепотка соли, вишня (можно взять черную смородину, чернику, бруснику, клубнику). В чаше блендера соединить творог, крахмал, молоко, желтки, ванилин, сахар, щепотку соли и взбить до однородности. Отдельно взбить белки до устойчивых пиков. В 2-3 подхода аккуратно вмешать белки в творожную массу. Замороженную вишню обвалять в крахмале. Творожную массу переложить в форму, сверху выложить ягоды. Выпекать при температуре 180° - 35-40 мин. Затем дать остыть запеканке в духовом шкафу, после убрать на ночь в холодильник.





Александра Бахтина



