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6:00, 18 сентября 2023 года

Народные приметы: почему 18 сентября нельзя впускать в дом незнакомых женщин

В этот день церковь вспоминает пророка Захария и святую праведную Елисавету.


В народном календаре этот день называли Кумоха осенняя. Рассказываем, что можно и нельзя делать 18 сентября, какие есть запреты и приметы на этот день.

Что можно делать 18 сентября:

- Женщины молились Захарию и Елисавете о зачатии, помощи в родах;

- Женщины наводили порядок в доме, выметали всю грязь и пыль из углов;

- 18 сентября обычно парились в бане и использовали березовый веник, чтобы отвадить всякие болезни и прочую хворь. 

Что нельзя делать в этот день:

- Хозяйки не занимались стиркой в день Кумохи. Считалось, что можно сильно заболеть;

- В дом 18 сентября не пускали посторонних людей, особенно пожилых женщин, так как боялись, что в таком обличии в дом проникнет Кумоха;

- 18 сентября нельзя давать клятвы;

- Нельзя "сыпать" и пустые обещания, словно песок, и давать клятвы, которые выполнить невозможно. Все это тоже может обернуться бедой. 




Александра Бахтина
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