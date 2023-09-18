Орловцам рассказали, как часто ребенку нужен медосмотр

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1:30, 18 сентября 2023 года
Орловцам рассказали, как часто ребенку нужен медосмотрМалышам до года – ежемесячно.
Здоровье ребенка – главная забота родителя. Следить за ним и не пропустить серьезные заболевания помогают регулярные медосмотры.
Записать юного орловца на обследование, в том числе и на диспансеризацию можно в регистратуре или онлайн через "Госуслуги".
Малышам до года необходима ежемесячная проверка, от года до двух лет - раз в три месяца, а ребятам от трех лет - раз в полгода, сообщается на сайте объясняем.рф
Александра Бахтина