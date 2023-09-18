Орловцам рассказали, как часто ребенку нужен медосмотр

Малышам до года – ежемесячно.

Записать юного орловца на обследование, в том числе и на диспансеризацию можно в регистратуре или онлайн через "Госуслуги".

Малышам до года необходима ежемесячная проверка, от года до двух лет - раз в три месяца, а ребятам от трех лет - раз в полгода, сообщается на сайте объясняем.рф