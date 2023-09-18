Орловцы могут получать выплаты из маткапитала ежемесячно

Деньги выплачивают на каждого ребенка до трех лет.

Родители могут получать выплаты из маткапитала ежемесячно. Главное условие: доход на одного человека не должен превышать сумму двух прожиточных минимумов, сообщает портал объясняем.рф.

Деньги выплачивают на каждого ребенка до трех лет. Никаких требований к занятости или имуществу родителей нет.