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8:00, 18 сентября 2023 года Орловские сотрудники МЧС поучаствовали в молебне в честь иконы Божьей Матери 17 сентября отмечается праздник иконы Богородицы "Неопалимая Купина".



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В народе "Неопалимую Купину" считают охранительницей от пожара и молнии. Существовал обычай в случае пожара обходить вокруг горящего дома с иконой Богородицы "Неопалимой Купины".



Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, в Орле благодарственный молебен прошел в Ахтырском кафедральном соборе. В нем принял участие личный состав пожарно-спасательных частей областного центра и аппарата Главного управления МЧС России по Орловской области.





Александра Бахтина



