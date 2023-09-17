Орловцы могут записать ребенка в детский сад с помощью Госуслуг

Однако есть риск получить отказ.

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Отказать могут по трем причинам, которые указаны в законе "Об образовании": отсутствие мест в детском саду, конкурсный отбор из-за углубленного изучения предметов, сад - специальное учреждение МИДа.

Отсутствие регистрации у родителей по месту жительства не может быть причиной отказа.