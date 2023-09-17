Орловцы могут записать ребенка в детский сад с помощью Госуслуг

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18:00, 17 сентября 2023 года
Орловцы могут записать ребенка в детский сад с помощью ГосуслугОднако есть риск получить отказ.
Фото из архива
Для того, чтобы записать ребенка в сад, теперь не требуется много усилий. Подать заявление можно через портал Госуслуги, сообщил портал объясняем.рф
Отказать могут по трем причинам, которые указаны в законе "Об образовании": отсутствие мест в детском саду, конкурсный отбор из-за углубленного изучения предметов, сад - специальное учреждение МИДа.
Отсутствие регистрации у родителей по месту жительства не может быть причиной отказа.
Александра Бахтина