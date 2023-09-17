Меркуловский дуб из Орловской области вошел в десятку всероссийского конкурса
В России выбрали дерево года.
Фото: архив "Вестей"
Титул "Дерево года" присвоен старейшине чувашских дубов. Претендентом от Орловщины был Меркуловский дуб. Он вошел в победную десятку.
За орловское дерево проголосовало 3028 человек. История нашего дуба связана с творчеством Ивана Тургенева. Он растет на территории бывшей усадьбы Протасова. Помещик стал прототипом Мартына Харлова – главного героя повести "Степной король Лир", сообщил тг-канал "Орловский Каравай".