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15:00, 17 сентября 2023 года Орловские работники лесного комплекса отмечают профессиональный праздник В 2023 году день лесника пришелся на 17 сентября.



Фото из архива

Благодаря неустанному труду этих специалистов наследие Орловщины не только сохраняется, но и приумножается.



Так, на увеличение площади и лесовосстановления в 2023 году в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" и нацпроекта "Экология" из бюджета выделено около 3,2 миллиона рублей.



Напомним, общая площадь лесов в регионе достигла 209 тысяч гектаров, а лесистость находится на уровне 8%. Текущей осенью на Орловщине планируют посадить около семи тысяч деревьев.





Александра Бахтина



