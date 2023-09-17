Орловские работники лесного комплекса отмечают профессиональный праздник

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15:00, 17 сентября 2023 года
Орловские работники лесного комплекса отмечают профессиональный праздникВ 2023 году день лесника пришелся на 17 сентября.
Фото из архива
Благодаря неустанному труду этих специалистов наследие Орловщины не только сохраняется, но и приумножается.
Так, на увеличение площади и лесовосстановления в 2023 году в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" и нацпроекта "Экология" из бюджета выделено около 3,2 миллиона рублей.
Напомним, общая площадь лесов в регионе достигла 209 тысяч гектаров, а лесистость находится на уровне 8%. Текущей осенью на Орловщине планируют посадить около семи тысяч деревьев.
Александра Бахтина
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