Ветеран Великой Отечественной войны из Орловской области отметила 99-й День рождения
Лидия Мельникова принимала участие в битве на Орловско-Курской дуге.
Фото: газета "Земля родная"
Лидия Матвеевна Мельникова, ветеран Великой Отечественной Войны, встретила свой 99-й День рождения. Для орловчанки организовали концерт на дому и подарили цветы, сообщили в газете Знаменского района "Земля родная".
Жизнь ветерана наполнена поистине историческими событиями, главное из которых – Победа в Великой Отечественной войне.