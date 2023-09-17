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3:00, 17 сентября 2023 года В Орловской области состоялся слет "Золотая осень" Мероприятие провели среди лиц с ограниченными возможностями.



Фото: социальные сети Романа Жукова

В поселке городского типа Знаменка на базе спортивной школы Орловского округа состоялся двадцать первый областной слет "Золотая осень". В спортивном мероприятии поучаствовали более 180 человек и 18 команд из разных районов области.



Как рассказал в социальных сетях глава Орловского округа Роман Жуков, открытие прошло в торжественной обстановке: флаг Российской Федерации подняли мастера спорта по настольному теннису Евгений Тавров и Сергей Красников, а также мастер спорта по дартсу Василий Морозов.



Победителем стала команда Орловского муниципального округа, второе место заняла команда из Болхова, а третье – из Мценска.











Сергей Силаев



