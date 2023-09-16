Главная » Новости



17:00, 16 сентября 2023 года В Орле в "Кроссе нации-2023" поучаствовали 1200 человек Старт состоялся на стадионе имени Ленина.



Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

В традиционном всероссийском дне бега приняли участие 1200 орловцев. Соревнования в регионе провели уже в 19-й раз. Забеги проходили на 600 метров, один, два и три километра, сообщили в департаменте физической культуры и спорта Орловской области.



На дистанцию вышли юные орловцы, школьники, студенты, профессионалы, трудовые коллективы и ветераны спорта. Победителей в каждой возрастной категории наградили кубками, медалями и грамотами от Минспорта. Обладатели вторых и третьих мест удостоены медалей и дипломов.

















Сергей Силаев



