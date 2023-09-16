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18:00, 16 сентября 2023 года Бойцы СВО получили посылку из Троснянского района Груз сопроводил глава муниципалитета Артем Левковский.



Фото: Сергей Лежнев

Посылку собирал бизнес и местные жители, она отправилась под Лисичанск. Участники специальной военной операции получили шины с дисками на машину, бензиновый генератор, топливо, рации, карбюратор, комплектующие для электромонтажа.



Традиционно в груз вошли медикаменты и продукты питания: крупы, сгущенка, чай, кофе, конфеты, печенье, вода.



– Приятно видеть, как в это непростое время вся Орловщина объединилась. Спасибо всем, кто с заботой и теплотой, личным участием помогает нашим ребятам давать отпор противнику, - отметил губернатор Андрей Клычков в социальных сетях.











Сергей Силаев



