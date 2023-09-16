Бойцы СВО получили посылку из Троснянского района

Груз сопроводил глава муниципалитета Артем Левковский.
Фото: Сергей Лежнев
Посылку собирал бизнес и местные жители, она отправилась под Лисичанск. Участники специальной военной операции получили шины с дисками на машину, бензиновый генератор, топливо, рации, карбюратор, комплектующие для электромонтажа.
Традиционно в груз вошли медикаменты и продукты питания: крупы, сгущенка, чай, кофе, конфеты, печенье, вода.
– Приятно видеть, как в это непростое время вся Орловщина объединилась. Спасибо всем, кто с заботой и теплотой, личным участием помогает нашим ребятам давать отпор противнику, - отметилгубернатор Андрей Клычков в социальных сетях.