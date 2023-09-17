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7:00, 17 сентября 2023 года Орловцы могут поучаствовать в конкурсе патриотических видеоклипов Отборочный тур проводится до 25 сентября.



Фото из архива

Жителей Орловской области пригласили принять участие во втором международном конкурсе патриотических видеоклипов "Нам силу дает наша верность Отчизне". Участие бесплатно, ограничений по возрасту нет.



По информации пресс-службы мэрии Орла, номинаций шесть: патриотический клип "Юные таланты", "Любители", "Профессионалы", патриотический танец, патриотический ролик и художественное слово. Отборочный тур проведут до 25 сентября, а финал состоится в Севастополе с 25 сентября по 10 октября. Положение конкурса доступно по ссылке.





Сергей Силаев



