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13:00, 16 сентября 2023 года В Орловской области медосмотры учеников начальной школы практически завершены Мероприятия были запланированы на 2023 год.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В регионе продолжают проходить профилактические осмотры учеников начальной и средней школы. Мероприятия, запланированные с младшими школьниками, практически завершены. Ученики 6-11 классов снова встретятся с врачами разного профиля.



Как сообщил департамент здравоохранения Орловской области, по поручению губернатора осенью медосмотры будут организованы, в том числе на базе школ. Медики придут туда самостоятельно. Выездная работа уже проводилась в мае. За месяц врачи осмотрели более 14 тысяч детей.





Сергей Силаев



