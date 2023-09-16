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15:00, 16 сентября 2023 года Орловские гонщики заняли призовые места на седьмом этапе кольцевых гонок В соревнованиях приняли участие Владимир Черевань и Леонид Панфилов.



Фото: "ProSport57"

На московском автодроме прошел предпоследний этап российской серии кольцевых гонок. В заездах поучаствовали орловцы Леонид Панфилов и Владимир Черевань, сообщается в группе "ProSport57".



Черевань в первой гонке в классе "Smp Historic Cup" финишировал первым, однако во второй из-за технических проблем сошел с трассы. Панфилов, выступавший в классе "Супер-продакшн", добыл серебро в первом заезде, а во втором приехал четвертым. Финальный этап пройдет 6 и 7 октября в Чечне.











Сергей Силаев



