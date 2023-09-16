Жителей Орловской области пригласили поучаствовать в литературном диктанте
Ежегодная акция пройдет 23 сентября.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
"Литературный диктант-2023" пройдет на площадке Орловской областной библиотеки имени Бунина. Гостям предложат проверить знания в области классической и современной русской литературы.
По информации пресс-службы областного правительства, в тесте будет 20 вопросов разной степени сложности. Результаты диктанта опубликуют на сайте Бунинской библиотеки 4 октября. Отличникам вручат сертификаты и наградят призами.