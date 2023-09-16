Орловец Влад Туйнов нокаутировал китайского спортсмена Ли Ху

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11:00, 16 сентября 2023 года
Орловец Влад Туйнов нокаутировал китайского спортсмена Ли ХуБой проходил по правилам кикбоксинга.
Фото из архива
"Орловский бриллиант" Владислав Туйнов 15 сентября принял участие в международном турнире по профессиональному кикбоксингу в Элисте. Орловец одолел соперника уже во втором раунде.
Представитель Поднебесной оказался в нокдауне уже за 20 секунд до конца первого раунда. Во втором орловский боец обрушил гору ударов на соперника, после чего рефери остановил бой.
Туйнов после окончания поединка отметил, что был более заряжен на победу и рассказал, что хотел порадовать жителей Калмыкии красивым боем. Ли Ху признал, что орловец оказался сильнее.
Сергей Силаев
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