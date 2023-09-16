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11:00, 16 сентября 2023 года Орловец Влад Туйнов нокаутировал китайского спортсмена Ли Ху Бой проходил по правилам кикбоксинга.



Фото из архива

"Орловский бриллиант" Владислав Туйнов 15 сентября принял участие в международном турнире по профессиональному кикбоксингу в Элисте. Орловец одолел соперника уже во втором раунде.



Представитель Поднебесной оказался в нокдауне уже за 20 секунд до конца первого раунда. Во втором орловский боец обрушил гору ударов на соперника, после чего рефери остановил бой.



Туйнов после окончания поединка отметил, что был более заряжен на победу и рассказал, что хотел порадовать жителей Калмыкии красивым боем. Ли Ху признал, что орловец оказался сильнее.





Сергей Силаев



