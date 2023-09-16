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10:00, 16 сентября 2023 года За первое полугодие 2023 года средняя зарплата орловцев составила 45 тысяч рублей Такие цифры опубликовал Росстат.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

По данным федеральной службы государственной статистики средняя заработная плата жителей Орловской области в январе-июне 2023 года составила 45 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатель увеличился на 17,4%.



Среди регионов Центрального федерального округа Орловщина заняла второе место по росту зарплат за первое полугодие текущего года. На первом месте расположилась Брянская область, а на третьем – Смоленская. В среднем по округу зарплата увеличилась на 10,3%.





Сергей Силаев



