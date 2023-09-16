Орловцы участвуют во всероссийских спортивных играх
Школьники собрались в Краснодарское крае.
Фото: соцсети Алексея Карлова
Всероссийские спортивные игры школьников проходят в Краснодарском крае. Орловскую область представляет команда лицея имени Булгакова города Ливны. Участие в стартах принимают 1000 человек из 85 регионов России.
В программу президентских игр вошли одиннадцать видов спорта. Это легкая атлетика, волейбол, баскетбол, настольный теннис, спортивный туризм и спортивное ориентирование, а также гандбол, футбол, регби, самбо и плавание, рассказалруководитель департамента образования региона Алексей Карлов в социальных сетях.