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3:00, 16 сентября 2023 года Луганским спортсменам передали футбольную форму из Орла Экипировка пригодится ребятам в ближайшее время.



Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

С рабочим визитом Троицкий район Луганской Народной Республики посетили представители департамента физической культуры и спорта Орловской области, училища Олимпийского резерва и центра спортивной подготовки. Делегация из Орла осмотрела спортивную инфраструктуру региона.



Футбольная форма была доставлена по поручению губернатора. Экипировка пригодится ребятам 16 сентября – в районе пройдут товарищеские встречи с участием местных команд.



Также гости из Орла провели консультации и оказали методическую помощь местным специалистам в части перехода на российские спортивные стандарты, сообщили в профильном департаменте региона.





Сергей Силаев



