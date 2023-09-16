Луганским спортсменам передали футбольную форму из Орла
Экипировка пригодится ребятам в ближайшее время.
Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области
С рабочим визитом Троицкий район Луганской Народной Республики посетили представители департамента физической культуры и спорта Орловской области, училища Олимпийского резерва и центра спортивной подготовки. Делегация из Орла осмотрела спортивную инфраструктуру региона.
Футбольная форма была доставлена по поручению губернатора. Экипировка пригодится ребятам 16 сентября – в районе пройдут товарищеские встречи с участием местных команд.
Также гости из Орла провели консультации и оказали методическую помощь местным специалистам в части перехода на российские спортивные стандарты, сообщили в профильном департаменте региона.