Мост через реку Енисей построили с помощью орловского крепежа
Детали переправы изготовили на сталепрокатном заводе.
Фото: "Телеграммы из Орла"
Самый северный автомобильный мост через реку Енисей построили с помощью крепежа, изготовленного на орловском сталепрокатном заводе. На объект отгрузили более 100 тонн мостового крепежа с цинковым покрытием, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".
Ранее состоялась церемония открытия движения по мосту. В ней по видеосвязи принял участие глава государства Владимир Путин.