Главная » Новости



21:00, 15 сентября 2023 года Боец СВО приехал в Орел, чтобы зарегистрировать брак Молодая семья родилась 15 сентября.



Фото: пресс-служба администрации города Орла

Участник специальной военной операции Александр почти год защищает Родину в одном из подразделений. В Орел он приехал, чтобы жениться.



Александр – мобилизованный. Скоро он отправится обратно на фронт выполнять гражданский долг, сообщили в пресс-службе мэрии Орла.



– Дорогие молодожены! Поздравлю вас с вашей свадьбой, с прекрасным праздником в честь создания вашей семьи. Желаю быть самыми родным и близкими людьми друг для друга на протяжении всей жизни, - поздравил молодых супругов начальник теруправления по Советскому району Орла Мераб Дохнадзе.





Сергей Силаев



