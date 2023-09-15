Боец СВО приехал в Орел, чтобы зарегистрировать брак
Молодая семья родилась 15 сентября.
Фото: пресс-служба администрации города Орла
Участник специальной военной операции Александр почти год защищает Родину в одном из подразделений. В Орел он приехал, чтобы жениться.
Александр – мобилизованный. Скоро он отправится обратно на фронт выполнять гражданский долг, сообщили в пресс-службе мэрии Орла.
– Дорогие молодожены! Поздравлю вас с вашей свадьбой, с прекрасным праздником в честь создания вашей семьи. Желаю быть самыми родным и близкими людьми друг для друга на протяжении всей жизни, - поздравил молодых супругов начальник теруправления по Советскому району Орла Мераб Дохнадзе.