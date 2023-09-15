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20:30, 15 сентября 2023 года На сцене театра "Свободное пространство" прошел спектакль "От истоков души" Представление организовала творческая группа "Равные".





Инклюзивный спектакль почти без слов. Свои мысли и чувства актеры передают с помощью пластики и мимики. Помимо актеров в постановке поучаствовали люди с ограниченными возможностями.



Творческая группа центра "Равные" уже не раз представляла свою работу, на постановку этого материала был выделен грант Российского фонда культуры в рамках национального проекта "Культура". Подробности – в сюжете Татьяны Тимохиной.











Татьяна Тимохина



