Андрей Клычков вступил в должность губернатора Орловской области
В главном зале области собралось более 350 человек.
Торжественная церемония прошла 15 сентября в здании областной администрации. Клятву Андрей Клычков произнес во второй раз. В своем вступительном слове глава региона рассказал, что удалось сделать за первый срок.
Поздравить и дать оценку работе приехал полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. В своей речи он обозначил приоритеты современной политики нашей страны. О важности семьи говорил Митрополит Орловский и Болховский Тихон. Он благословил губернатора и подарил икону архимандрита Сергия Сребрянского.
Напомним, Андрей Клычков победил на выборах губернатора с результатом 82,09%. За него проголосовало более 276 тысяч человек.