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19:20, 15 сентября 2023 года

Андрей Клычков вступил в должность губернатора Орловской области

В главном зале области собралось более 350 человек.


Торжественная церемония прошла 15 сентября в здании областной администрации. Клятву Андрей Клычков произнес во второй раз. В своем вступительном слове глава региона рассказал, что удалось сделать за первый срок. 

Поздравить и дать оценку работе приехал полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. В своей речи он обозначил приоритеты современной политики нашей страны. О важности семьи говорил Митрополит Орловский и Болховский Тихон. Он благословил губернатора и подарил икону архимандрита Сергия Сребрянского.

Напомним, Андрей Клычков победил на выборах губернатора с результатом 82,09%. За него проголосовало более 276 тысяч человек.




Всеволод Трифонов
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