Главная » Новости



19:20, 15 сентября 2023 года Андрей Клычков вступил в должность губернатора Орловской области В главном зале области собралось более 350 человек.





Торжественная церемония прошла 15 сентября в здании областной администрации. Клятву Андрей Клычков произнес во второй раз. В своем вступительном слове глава региона рассказал, что удалось сделать за первый срок.



Поздравить и дать оценку работе приехал полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. В своей речи он обозначил приоритеты современной политики нашей страны. О важности семьи говорил Митрополит Орловский и Болховский Тихон. Он благословил губернатора и подарил икону архимандрита Сергия Сребрянского.



Напомним, Андрей Клычков победил на выборах губернатора с результатом 82,09%. За него проголосовало более 276 тысяч человек.









Всеволод Трифонов



