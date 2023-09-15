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18:00, 15 сентября 2023 года Орловец проведет девять лет в колонии за убийство жены Виновным признан житель Дмитровска.



Фото из архива

Суд счел достаточными доказательства следственного комитета для вынесения обвинительного приговора в отношении 32-летнего жителя Дмитровска. Его признали виновным в убийстве.



Следствие и суд установили, что 20 января 2023 года орловец был дома с 27-летней супругой в Дмитровске и между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого девушка получила несколько ударов ножом по туловищу, шее и конечностям, от чего погибла на месте. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Суд назначил местному жителю наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. Приговор пока что не вступил в законную силу.





Сергей Силаев



