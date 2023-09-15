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14:00, 15 сентября 2023 года Центробанк России повысил ключевую ставку Она увеличилась до 13%.



Фото: архив "Вести-Орел"

15 сентября совет директоров Банка России принял решение увеличить ключевую ставку на процент до показателя в 13%. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Предыдущее повышение произошло ровно месяц назад, когда ставка поднялась на 3,5% до 12%. Решение принято в условиях продолжающегося высокого инфляционного давления.

"Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к четырем процентам в 2024 году", – сообщили в пресс-службе ЦБ.





Артем Ежаков



