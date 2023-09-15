Главная » Новости



16:30, 15 сентября 2023 года Орловец ответит за попытку подкупить полицейского Мужчина пытался вручить правоохранителю 11 тысяч рублей.



Фото: СУ СК России по Орловской области

В Кромском районе 59-летнего мужчину подозревают в покушении на дачу взятки. По данным следствия, подозреваемый, находясь в местном ОМВД, пытался дать полицейскому 11 тысяч рублей в обмен на освобождение от административной ответственности в связи с нарушением требований законодательства об ограничении права на управление транспортным средством.



Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, мужчина сознался в преступлении. Преступление выявлено и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников регионального УМВД.





Артем Ежаков



