Главная » Новости



11:03, 15 сентября 2023 года В Орле проверяют готовность к происшествиям на объектах энергетики и ЖКХ Это традиционное мероприятие перед началом отопительного периода.



Фото: архив "Вести-Орел"

15 сентября в Орле началась штабная тренировка по вопросам ликвидации ЧС, связанных с авариями на объектах ТЭК и ЖКХ. Об этом сообщили в мэрии. Такое мероприятие регулярно проходит перед стартом отопительного сезона.



В ходе тренировки проверят оповещение и сбор руководства профильных служб и ведомств, работу системы предупреждения и ликвидации ЧС, устранение последствий аварий. Также в рамках тренировки проведут смотр готовности сил и средств города Орла, привлекаемых к ликвидации возможных происшествий.





Артем Ежаков



