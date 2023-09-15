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11:03, 15 сентября 2023 года

В Орле проверяют готовность к происшествиям на объектах энергетики и ЖКХ

Это традиционное мероприятие перед началом отопительного периода.

Фото: архив "Вести-Орел"

15 сентября в Орле началась штабная тренировка по вопросам ликвидации ЧС, связанных с авариями на объектах ТЭК и ЖКХ. Об этом сообщили в мэрии. Такое мероприятие регулярно проходит перед стартом отопительного сезона.

В ходе тренировки проверят оповещение и сбор руководства профильных служб и ведомств, работу системы предупреждения и ликвидации ЧС, устранение последствий аварий. Также в рамках тренировки проведут смотр готовности сил и средств города Орла, привлекаемых к ликвидации возможных происшествий.


Артем Ежаков
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