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11:30, 15 сентября 2023 года Четыре человека пострадали в столкновении французских иномарок в Орловской области ДТП произошло в Хотынецком районе.



Фото: УГИБДД России по Орловской области

14 сентября в пятом часу вечера на 54-м километре автодороги "Орел – Брянск – Смоленск" произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись "Рено Логан" и "Ситроен".



В аварии пострадали четыре человека: 47-летний водитель "Рено" и три его пассажира – 23-летний мужчина, 13-летняя девочка и 38-летняя женщина. Госпитализация им не понадобилась.





Артем Ежаков



