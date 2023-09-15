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10:30, 15 сентября 2023 года Орловская область построит глэмпинги на федеральные деньги Такую же финансовую помощь получит еще ряд регионов России.



Фото: архив "Вести-Орел"

Ряд субъектов РФ, включая Орловскую область, получат федеральные средства на строительство модульных отелей. Это вид кемпинга с использованием палаток и других видов жилья. Всего между регионами распределят более 10 миллиардов рублей, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



13 регионов – в том числе Орловщина – получат такую поддержку впервые. Эти деньги позволят реализовать в этих субъектах 74 проекта и построить почти две тысячи новых номеров в популярных туристических локациях.





Артем Ежаков



