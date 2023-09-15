Главная » Новости



12:30, 15 сентября 2023 года У орловцев есть повод открыть школьный фотоальбом В сентябре по всему миру отмечается День школьных фотографий.





В этом месяце в календаре есть необычный праздник – День школьных фотографий. В разное время фотоальбом наполняли по-разному. С временем стили съемки меняются.



Снимки в советских альбомах по красоте и качеству современным фото не уступают. Но возможностей в наши дни стало больше. Ученики могут сами выбирать себе одежду для фотосъемок, локацию, стилистику. Все не вошедшие в альбом фотографии школьники обязательно получают в электронном виде.





Евгения Пьянова



