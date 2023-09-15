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12:00, 15 сентября 2023 года Орловец сразится с "Великим дьяволом" Бой Владислава Туйнова и Ли Ху пройдет 15 сентября.



Фото: архив "Вести-Орел"

Сегодня в Элисте кикбоксер Владислав Туйнов сразится с китайским бойцом Ли Ху по прозвищу "Великий дьявол". "Орловский бриллиант" хорошо знаком со школой Поднебесной – спортсмен провел несколько поединков в китайском промоушене.



25-летний Владислав Туйнов является восьмикратным чемпионом России. Также в активе бойца пять европейских и мировых наград. В профессиональной карьере Ли Ху 19 выигранных поединков из 26.





Артем Ежаков



