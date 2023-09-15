В Орле организатора табачной ОПГ приговорили к условному сроку
Приговор вступил в законную силу.
Фото: архив "Вести-Орел"
В областной столице пресечена деятельность преступной группы, члены которой занимались незаконным приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированных табачных изделий.
В ходе обысков изъяли более 17 тысяч пачек табачной продукции. Северным районным судом организатор признан виновным, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штрафа в размере 100 тысяч рублей.