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10:00, 15 сентября 2023 года В Орле организатора табачной ОПГ приговорили к условному сроку Приговор вступил в законную силу.



Фото: архив "Вести-Орел"

В областной столице пресечена деятельность преступной группы, члены которой занимались незаконным приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированных табачных изделий.



В ходе обысков изъяли более 17 тысяч пачек табачной продукции. Северным районным судом организатор признан виновным, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штрафа в размере 100 тысяч рублей.





Артем Ежаков



