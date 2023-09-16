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9:00, 16 сентября 2023 года Юные орловские хоккеисты успешно открыли новый сезон 10-летние воспитанники школы "Ледовое поколение" выиграли домашний межрегиональный турнир.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле состоялся "Кубок солидарности" среди команд, составленных из игроков 2013-го года рождения. В турнире приняли участие пять команд из Орла, Брянска, Белгорода, Курска и Калужской области.



Соревнования прошли по круговой системе – каждая команда провели по четыре матча. В результате хоккеисты "Ледового поколения" одержали три победы и заняли первое место. На втором месте – юные белгородские хоккеисты, на третьем – спортсмены из Брянска.





Анастасия Дорохова



