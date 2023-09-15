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9:00, 15 сентября 2023 года Два поезда перестанут курсировать между Орлом и Мценском с 25 сентября Это связано с изменением пассажиропотока.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 25 сентября электропоезда №6324 Орел – Мценск отправлением из Орла в 13:32 и №6323 Мценск – Орел отправлением из Мценска в 15:24 будут выведены из расписания. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.



Это сезонное изменение – электрички вводились на период дачного сезона и после его окончания будут убраны.





Артем Ежаков



