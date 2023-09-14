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21:00, 14 сентября 2023 года Туристический проект "Серебряное кольцо" разработали в Покровском районе Орловщины В него вошли почти четыре десятка удивительных, красивых и значимых мест.





Среди них - Святой источник "каменец". Это не просто родник, к которому тянутся паломники со всей страны, а еще и загадка, которую много лет никто не может разгадать.



Откуда взялись в нашем краю большие камни с таинственным рисунком? Несколько версий - в материале Марии Семак.









Мария Семак



