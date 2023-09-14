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20:30, 14 сентября 2023 года Орловским пони делают педикюр Косметические процедуры бесплатные.





Прежде чем приступить к обработке копыт, клиента нужно загнать в специальную клетку. И одного мастера для этой косметической процедуры недостаточно. Вместо ножниц используют клещи, вместо пилочки - копытный нож, пригодится и средство для обеззараживания.



Мастер Юрий Макеев натренировался на своих домашних лошадях. Шетлендские пони в природе проживают на открытых пространствах с каменистой твердым грунтом и копытный рог у них стирается сам. На территории зоовольерного комплекса в Орловском полесье мягкие песчаные почвы, поэтому приходится делать педикюр раз в два-три месяца.









Татьяна Тимохина



