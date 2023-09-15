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4:00, 15 сентября 2023 года "Центр помощи по вопросам СВО" заработал на Орловщине Вопросы организации работы обсудили в областном совете.



Фото: соцсети Леонида Музалевского

С 1 сентября в Орловской области заработал "Центр помощи по вопросам СВО – совместный проект Минобороны и рабочей группы по вопросам СВО. Его основная задача – повышение уровня информированности населения о выплатах и социальных гарантиях бойцам СВО и членам их семей.



Рабочее совещание провел председатель Орловского областного совета Леонид Музалевский 14 сентября. Вопрос организации работы с центром обсудили представители общественных и ветеранских организаций, департамента соцзащиты, реготделения фонда "Защитники Отечества".



Леонид Музалевский отметил в соцсетях, что на личных встречах будут разъясняться аспекты действующих мер поддержки, а на обращения военнослужащих и их близких родственников необходимо реагировать оперативно.





Сергей Силаев



