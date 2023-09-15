Главная » Новости



7:00, 15 сентября 2023 года Общественная палата Орла подписала пять соглашений о сотрудничестве Ранее были заключены четыре договора.



Фото: пресс-служба администрации города Орла

Председатель общественной палаты Орла Александр Лабейкин подписал 14 сентября еще пять соглашений о сотрудничестве в области социального обеспечения. Ранее соглашения были заключены с уполномоченными по правам человека, ребенка и предпринимателей, а также с общественной палатой области.



Как сообщили в пресс-службе мэрии Орла, пять соглашений подписаны с советом ректоров вузов региона, ресурсным центром поддержки добровольчества и гражданских инициатив, орловским городским центром культуры, отделением социального фонда по региону и с областным фондом социальной поддержки населения.





Сергей Силаев



