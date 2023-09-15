Народные приметы: почему 15 сентября нужно есть сыр

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6:00, 15 сентября 2023 года
Народные приметы: почему 15 сентября нужно есть сырЦерковь 15 сентября вспоминает мученика Маманта Кесарийского, а в народном календаре его называют Мамонт-овчарник.
В Русской Православной Церкви 15 сентября — совершается празднование Собора Саратовских святых, память тысяч христианских подвижников, в числе которых 26 известных нам поименно, а также день одной почитаемой святыни — Калужской иконы Божией Матери.
Что нельзя делать в этот день:
- Не стоит в этот день начинать новые дела, успеха в них не будет;
- Нельзя лениться и забрасывать домашние дела, чтобы потом не навалились трудности;
- Не принято жаловаться на жизнь, судьбу и трудности, быть в плохом настроении.
Что можно делать в этот день:
- Принято помогать нуждающимся, раздавать милостыню на Мамонтия;
- Святому Маманту принято молиться о сохранении домашних животных. Считалось, что он помогает избежать падежа и дарует скоту плодовитость;
- В старину в этот день ставили на стол блюда с сыром или творогом – считалось, что это привлечет достаток в дом.
Александра Бахтина