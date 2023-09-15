Народные приметы: почему 15 сентября нужно есть сыр

Церковь 15 сентября вспоминает мученика Маманта Кесарийского, а в народном календаре его называют Мамонт-овчарник.

В Русской Православной Церкви 15 сентября — совершается празднование Собора Саратовских святых, память тысяч христианских подвижников, в числе которых 26 известных нам поименно, а также день одной почитаемой святыни — Калужской иконы Божией Матери.

Что нельзя делать в этот день:

- Не стоит в этот день начинать новые дела, успеха в них не будет;

- Нельзя лениться и забрасывать домашние дела, чтобы потом не навалились трудности;

- Не принято жаловаться на жизнь, судьбу и трудности, быть в плохом настроении.

Что можно делать в этот день:

- Принято помогать нуждающимся, раздавать милостыню на Мамонтия;

- Святому Маманту принято молиться о сохранении домашних животных. Считалось, что он помогает избежать падежа и дарует скоту плодовитость;

- В старину в этот день ставили на стол блюда с сыром или творогом – считалось, что это привлечет достаток в дом.