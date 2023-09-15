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1:30, 15 сентября 2023 года

В Орле обсудили привлечение молодежи на работу в промышленные предприятия

Мероприятие в ОГУ.

Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловском государственном университете прошел круглый стол на тему "Как привлечь молодежь на работу в промышленную сферу региона". В мероприятии поучаствовали работодатели, студенты, руководители образовательных организаций, а также заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Наша задача – выстроить эффективное и плодотворное взаимодействие Департамента образования Орловской области и реального сектора экономики, провести работу так, чтобы обеспеченность рабочими кадрами орловских предприятий уже в начале следующего года была на более высоком уровне, чем сейчас, - отметил Тарасов.

Представители организаций профобразования и промышленных предприятий обсудили механизм сотрудничества. Также в ходе встречи участники круглого стола проанализировали мероприятия по привлечению молодежи в работу.


Сергей Силаев
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