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16:58, 14 сентября 2023 года

Андрей Клычков поблагодарил кандидатов в губернаторы за участие в выборах

Глава региона обсудил с ними дальнейшую работу.

Фото: "Телеграммы из Орла"

Встреча главы региона Андрея Клычкова с Владиславом Числовым, Светланой Ковалевой и Владимиром Стебаковым прошла 14 сентября. Губернатор отметил, что кандидатам удалось высказать то, как каждый из них видит развитие региона.

– Отрадно, что большое количество молодежи пришли выбрать своего кандидата на выборах. Я надеюсь, что мы с вами в таком, иногда дискуссионном, ключе будем достигать те задачи, которые вы перед собой видите, те наказы, которые вы получили. Будем стараться смотреть, как их можно реализовать , - цитирует тг-канал "Телеграммы из Орла" Андрея Клычкова.

Владислав Числов высказал мнение, что показатели по явке хорошие, в других областях показатель был гораздо меньше. Заместитель председателя облсовета отметил, что будет стараться и в дальнейшем предлагать инструменты для решения проблем.

Глава КФХ Владимир Стебаков сказал, что существуют большие планы по агропромышленному комплексу и строительству перерабатывающих производств и отметил, что главное – это результат.

Депутат облсовета Светлана Ковалева отметила, что предложения, которые были собраны, должны найти продолжение. Это касается поддержки предпринимательства, развития молодежного туризма и других сфер.


Сергей Силаев
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