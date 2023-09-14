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16:58, 14 сентября 2023 года Андрей Клычков поблагодарил кандидатов в губернаторы за участие в выборах Глава региона обсудил с ними дальнейшую работу.



Фото: "Телеграммы из Орла"

Встреча главы региона Андрея Клычкова с Владиславом Числовым, Светланой Ковалевой и Владимиром Стебаковым прошла 14 сентября. Губернатор отметил, что кандидатам удалось высказать то, как каждый из них видит развитие региона.



– Отрадно, что большое количество молодежи пришли выбрать своего кандидата на выборах. Я надеюсь, что мы с вами в таком, иногда дискуссионном, ключе будем достигать те задачи, которые вы перед собой видите, те наказы, которые вы получили. Будем стараться смотреть, как их можно реализовать , - цитирует тг-канал "Телеграммы из Орла" Андрея Клычкова.



Владислав Числов высказал мнение, что показатели по явке хорошие, в других областях показатель был гораздо меньше. Заместитель председателя облсовета отметил, что будет стараться и в дальнейшем предлагать инструменты для решения проблем.



Глава КФХ Владимир Стебаков сказал, что существуют большие планы по агропромышленному комплексу и строительству перерабатывающих производств и отметил, что главное – это результат.



Депутат облсовета Светлана Ковалева отметила, что предложения, которые были собраны, должны найти продолжение. Это касается поддержки предпринимательства, развития молодежного туризма и других сфер.





Сергей Силаев



