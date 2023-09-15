Футболистки "ОрелГУ-КПРФ" проведут турнир памяти первого тренера
Игорь Химушкин стоял у истоков создания команды.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле состоится турнир памяти тренера по мини-футболу Игоря Химушкина. Он стоял у истоков создания женской мини-футбольной команды Орловского государственного университета. При нем девушки впервые выступили в Высшей лиге чемпионата России, становились победителями первенства первой лиги. В 2014-м году орловчанки выиграли серебро Европейский студенческий игр.
В турнире примут участие команды из Орла, Калуги, Воронежа, Нижнего Новгорода и Москвы.