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5:00, 15 сентября 2023 года

Футболистки "ОрелГУ-КПРФ" проведут турнир памяти первого тренера

Игорь Химушкин стоял у истоков создания команды.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле состоится турнир памяти тренера по мини-футболу Игоря Химушкина. Он стоял у истоков создания женской мини-футбольной команды Орловского государственного университета. При нем девушки впервые выступили в Высшей лиге чемпионата России, становились победителями первенства первой лиги. В 2014-м году орловчанки выиграли серебро Европейский студенческий игр.

В турнире примут участие команды из Орла, Калуги, Воронежа, Нижнего Новгорода и Москвы.

Расписание и время начала матчей:

16 сентября:
  • ОрелГУ-КПРФ - Норманочка Ю18 (11:00);
  • ОрелГУ-Академия им.Семина - Адреналин (11:45);
  • Ника - Сталь (12:30);
  • Калужаночка - Куряночка (13:15);
  • Сталь - ОрелГУ-КПРФ (14:00);
  • Куряночка - ОрелГУ-Академия им.Семина (14:45);
  • Норманочка Ю18 - Ника (15:30)
  • Адреналин - Калужаночка (16:15).

17 сентября:
  • ОрелГУ-КПРФ - Ника (9:30);
  • ОрелГУ-Академия им.Семина - Калужаночка (10:15);
  • Норманочка Ю18 - Сталь (11:00);
  • Адреналин - Куряночка (11:45);
  • Матч за 7-8 места (12:30);
  • Матч за 5-6 места (13:15);
  • Матч за 3-4 места (14:00);
  • Финал (14:45).



Анастасия Дорохова
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