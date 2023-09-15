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5:00, 15 сентября 2023 года Футболистки "ОрелГУ-КПРФ" проведут турнир памяти первого тренера Игорь Химушкин стоял у истоков создания команды.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле состоится турнир памяти тренера по мини-футболу Игоря Химушкина. Он стоял у истоков создания женской мини-футбольной команды Орловского государственного университета. При нем девушки впервые выступили в Высшей лиге чемпионата России, становились победителями первенства первой лиги. В 2014-м году орловчанки выиграли серебро Европейский студенческий игр.



В турнире примут участие команды из Орла, Калуги, Воронежа, Нижнего Новгорода и Москвы.



Расписание и время начала матчей:

16 сентября:

ОрелГУ-КПРФ - Норманочка Ю18 (11:00);

ОрелГУ-Академия им.Семина - Адреналин (11:45);

Ника - Сталь (12:30);

Калужаночка - Куряночка (13:15);

Сталь - ОрелГУ-КПРФ (14:00);

Куряночка - ОрелГУ-Академия им.Семина (14:45);

Норманочка Ю18 - Ника (15:30)

Адреналин - Калужаночка (16:15).

17 сентября:

ОрелГУ-КПРФ - Ника (9:30);

ОрелГУ-Академия им.Семина - Калужаночка (10:15);

Норманочка Ю18 - Сталь (11:00);

Адреналин - Куряночка (11:45);

Матч за 7-8 места (12:30);

Матч за 5-6 места (13:15);

Матч за 3-4 места (14:00);

Финал (14:45).





Анастасия Дорохова



